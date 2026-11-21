Проект «Нередица. Возвращение света» получил серебряную награду Московского международного фестиваля рекламы «Красное яблоко». Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

С помощью нейросетей и проекций на стенах храма XII века воссоздан утраченный в годы Великой Отечественной войны фресковый ансамбль по акварелям Леонида Браиловского 1904 года.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов отметил, что свет деликатно дополняет подлинные росписи, не перекрывая их, позволяя посетителям увидеть исторический облик церкви. Проект подчеркивает сочетание искусственного интеллекта и естественного интеллекта, сохраняя принцип «подлинность вместо реконструкции».