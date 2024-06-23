НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в этом году партию СПГ

НОВАТЭК отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Об открытии летней навигации по СМП сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По информации издания, перевозит СПГ по этому арктическому маршруту танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Судно входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Из порта Сабетта оно вышло 23 июня.

Начало летней навигации по СМП может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове, уточнило издание.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале этого года, напомнили авторы материала, однако этого не произошло из-за того, что проект подпал под американские санкции.