Новая зона отдыха появится возле Горьковского шоссе в Казани

Согласно опубликованному на сайте муниципальных правовых актов документу, был одобрен проект планировки в районе озера Лебяжье. Разработка началась в 2023 году, а общественные обсуждения проходили с 4 по 25 июля этого года.



Зона отдыха будет частично затрагивать особо охраняемую природную территорию «Лебяжье», находящуюся рядом с Горьковским шоссе. По проекту благоустраиваемая площадь составит 53,2 гектара. На первом этапе будут построены объекты инженерной инфраструктуры и сопутствующие сети для поддержания функционирования будущих объектов. На втором этапе планируется возведение самих зданий для отдыха, туризма и оздоровительных лагерей.



Территория будет поделена на три зоны, каждая из которых будет специализироваться на определенной функции: для объектов отдыха, инфраструктуры и индивидуального жилищного строительства.