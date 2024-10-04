Новая зона отдыха появится возле Горьковского шоссе в Казани

В Казани, рядом с Горьковским шоссе, запланировано благоустройство территории. Постановление об этом подписал руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров, сообщил inkazan.ru.
Согласно опубликованному на сайте муниципальных правовых актов документу, был одобрен проект планировки в районе озера Лебяжье. Разработка началась в 2023 году, а общественные обсуждения проходили с 4 по 25 июля этого года.
Зона отдыха будет частично затрагивать особо охраняемую природную территорию «Лебяжье», находящуюся рядом с Горьковским шоссе. По проекту благоустраиваемая площадь составит 53,2 гектара. На первом этапе будут построены объекты инженерной инфраструктуры и сопутствующие сети для поддержания функционирования будущих объектов. На втором этапе планируется возведение самих зданий для отдыха, туризма и оздоровительных лагерей.
Территория будет поделена на три зоны, каждая из которых будет специализироваться на определенной функции: для объектов отдыха, инфраструктуры и индивидуального жилищного строительства.
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