Новая зеленая зона появится в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Северной столицы идет благоустройство территории у дома 8 по 1-й Советской улице. На месте коммерческих павильонов и стихийной парковки появится новое общественное пространство, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

Согласно данным объединения, создание новой зеленой зоны завершат до конца текущей недели. В планах осталась только высадка цветов.

Ранее на этой территории располагались торговые объекты общей площадью 651 квадратный метр. После их демонтажа место использовалось как стихийная автостоянка.

Жители предложили включить территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования. Затем разработали проект благоустройства с учетом существующих инженерных коммуникаций и охранных зон.