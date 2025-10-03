Новая школа на 1100 мест появится в Йошкар-Оле в 2027 году

Развитие инфраструктуры в новых микрорайонах — важная задача. Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов требует строительства школ и садиков в шаговой доступности. Школа в 6-м микрорайоне Йошкар-Олы снизит нагрузку на существующие образовательные учреждения и создаст комфортные условия для обучения. Строение будет типовым, аналогичным школе № 32 в микрорайоне «Восточный». Об этом сообщил сайт «Мари Медиа» со ссылкой на временно исполняющего обязанности мэра Антона Трудинова.

Как отметил градоначальник, уже начат поиск подрядчика через конкурентную процедуру. Реализация социально значимого проекта для густонаселенного района возможна благодаря поддержке из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Стоимость строительства превысит один миллиард рублей. Новая школа распахнет свои двери в 2027 году.