Новая серия «Антологии технологий» вышла к Дню водителя такси

В новой серии водители делятся своим опытом первых заказов и повседневных поездок. Им помогают современные алгоритмы, которые позволяют каждому заработать как можно больше, а простаивать без работы меньше.

Всего с Яндекс Такси в России сотрудничают 15 тысяч таксопарков и больше миллиона водителей. Около половины из них проводят на линии меньше 10-20 часов в неделю — часто именно они помогают сбалансировать спрос в часы пик. За первое полугодие они суммарно заработали больше 661 миллиарда рублей, при этом доходы можно получать сразу после поездки.

Новую серию можно посмотреть на Кинопоиске и в социальных сетях.