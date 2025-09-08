Новая прогулочная зона появится возле Дворца культуры ЧТПЗ в Челябинске

Новая прогулочная территория появится возле Дворца культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Об этом корреспонденту сайту Ura.ru сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин.

Чиновник отметил, что в рамках фестиваля «Стена» подпорные стены возле ДК ЧТПЗ украсили граффити, и рядом стоит сделать прогулочную зону.

«Подобные стены есть и в других районах города. Главам стоит перенимать опыт Ленинского района», — подчеркнул Лошкин.

Глава города добавил, что одна подпорная стена уже полностью готова, поэтому теперь важно сохранить красоту новых граффити, привлекая жителей и управляющие компании.