Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России

Уже в следующем году в России появится премия в сфере досуга и туризма. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума на сессии «Новый российский lifestyle: российское вино».

У премии будет несколько направлений — рестораны, гостиницы, виноделие, спорт. Результаты в каждой номинации отобразят в виде национального знака качества «Культово», а также в цифровом приложении «Компас365».

«Наши регионы с каждым годом становится все более привлекательными и комфортными для отдыха, появляется много новых проектов», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Регионы России и бизнес в обязательном порядке должны обмениваться лучшими практиками. И новая премия поможет им в этом, заверила она.

Тестовую версию приложения «Компас365» запустили на сессии Петербургского форума «Новый российский lifestyle: российское вино».