Новая площадка для помощи людям с инвалидностью открылась в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылось новое пространство центра «Мастер ОК». Это место создано для того, чтобы помочь людям с инвалидностью пройти профориентацию, получить психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве, сообщил Piter.TV .

Люди с ограниченными возможностями смогут пройти первичную диагностику, профориентацию и получить сопровождение на пути к профессиональной реализации. Ремонт нового помещения стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Новое пространство на Гатчинской улице появилось благодаря высокому спросу. Здесь специалисты будут проводить консультации, профориентацию и психологическую диагностику. Через эти этапы пройдут сотни петербуржцев.