Новая Ледовая арена в Нижнем Новгороде откроется в ближайшие два месяца

Строительная готовность Ледовой арены на Стрелке достигла 96%, работы находится на завершающей стадии. Проверить объект приехал лично депутат Государственной думы от Нижегородской области Юрий Станкевич. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Уникальный спортивный объект, строящийся уже три года, скоро распахнет свои двери для всех любителей хоккея. В здании уже завершены отделочные работы, ведется пусконаладка оборудования и благоустройство территории, которое продлится еще один–два месяца.

«Нижегородская арена даже в таком предзавершающем варианте производит впечатление. Самое главное, на мой взгляд, что сделаны условия для зрителей, которые позволяют максимально сблизиться с хоккейной площадкой», — подчеркнул Станкевич.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что все ложи и абонементы на спортивный сезон уже выкуплены, несмотря на то что ложи еще не полностью готовы. Центральный медиакуб уже функционирует, а также будет обеспечен устойчивый мобильный интернет и Wi-Fi для посетителей.