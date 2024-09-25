Новая экотропа с видами на небоскребы и необитаемые острова появилась под Петербургом

Новая экологическая тропа «Бугаиная» появилась в заказнике «Северное побережье Невской губы». Жители Северной столицы могут добраться до места всего за 30 минут, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Маршрут назвали в честь птицы выпи, которую в народе окрестили бугаем за издаваемые звуки. В лесной чаще путешественников ждут и другие краснокнижные животные. Кроме того, по пути встречаются 300-летние дубы.

Со смотровой площадки открывается вид на небоскребы и необитаемые острова. Для туристов также оборудовали две орнитологические вышки.