Нотариусы перечислили категории граждан, которые сохраняют право жить в квартире после ее продажи

Нотариусы перечислили категории граждан, которые сохраняют право жить в квартире даже после ее продажи, и объяснили, как покупателю защитить себя. Об этом пишет Ura.ru .

Бессрочное право пользования жильем сохраняется за теми, кто отказался от приватизации в пользу других членов семьи. Такой человек может не только жить в квартире, но и прописать там своих несовершеннолетних детей. Члены семьи собственника кооперативного жилья, проживавшие в нем на момент полной выплаты паевого взноса и внесенные в ордер, также имеют право бессрочно занимать эту жилплощадь.

Право проживать в квартире до смерти сохраняется за человеком, передавшим недвижимость по договору ренты. Такую квартиру нельзя продать без согласия рентополучателя, а сведения о нем отражаются в ЕГРН. Аналогичное право возникает у человека, подарившего жилье с условием пожизненного проживания: если бабушка подарила квартиру внучке с таким условием, оно сохранится и после продажи.

Выписка из ЕГРН не дает полной картины, так как сведения о таких жильцах не появляются в реестре автоматически. Чтобы не купить квартиру с «сюрпризом», рекомендуется включать в договор заверения продавца об отсутствии лиц с правом пользования. Если заверения окажутся недостоверными, продавец должен возместить убытки, а пострадавшая сторона сможет требовать отмены договора.