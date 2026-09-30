Нотариусы объяснили, что вернуть семейный дом спустя 20 лет после смерти родителей можно только с помощью выкупа объекта

Дети, не оформившие права на родительский дом в течение шести месяцев после смерти родителей, не смогут вступить в наследство спустя 20 лет. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на нотариусов.

Специалисты пояснили, что в такой ситуации установленный законом шестимесячный срок обращения считается давно пропущенным. Недвижимость, на которую вовремя не заявили права, признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства.

Единственный способ попытаться вернуть семейную недвижимость — обратиться в муниципалитет и выяснить возможность выкупа объекта. Чтобы не потерять родовое жилье, подавать заявление нотариусу необходимо вовремя, то есть строго в течение полугода со дня смерти владельцев.