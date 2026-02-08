Нотариус Тимофеева объяснила, как принять или отказаться от наследства автомобиля со штрафами

При наследовании автомобиля с невыплаченными кредитами и штрафами нельзя отказаться только от этой части наследства. Согласно Гражданскому кодексу России, наследство — это единый комплекс, который включает все имущество, права и обязанности умершего. Наследник обязан принять наследство целиком или отказаться от всего сразу. Нотариус Анна Тимофеева в беседе с 110 km.ru подчеркнула, что закон предусматривает только два варианта: принять наследство полностью или отказаться от него.

Как указала gazeta.spb.ru, это правило защищает интересы кредиторов умершего и обеспечивает стабильность гражданского оборота.

Перед принятием решения наследнику следует оценить общую стоимость наследства и сопоставить ее с объемом переходящих обязательств. Наследнику переходят все долги, связанные с автомобилем: невыплаченный кредит, штрафы за нарушение ПДД, задолженности по страховке или техобслуживанию. Однако закон ограничивает ответственность наследника: он должен погасить долги умершего только в пределах стоимости полученного имущества.

Если наследник решает отказаться от наследства, он должен подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Отказ является окончательным и безвозвратным. Для несовершеннолетних или недееспособных наследников отказ может быть осуществлен только с разрешения органов опеки и попечительства.