Нотариус Ольга Дак рассказала о необходимости оформлять согласие второго супруга в случае сделок с имуществом

Нотариус Ольга Дак в интервью RT разъяснила, в каких ситуациях необходимо оформлять согласие второго супруга в соответствии с законодательством.

«Приобретаемое в браке является общей собственностью супругов. Подразумевается, что пара распоряжается общей собственностью по обоюдному согласию, но в ряде случаев согласие должно быть нотариально удостоверено», — подчеркнула она.

Это касается сделок с имуществом, права на которое регистрируются государством: продажа, дарение или размен недвижимости, заключение договоров ренты. Кроме того, согласие необходимо при распоряжении автомобилем и другими транспортными средствами.

При изменении режима собственности с совместного на личный через брачный договор согласие второго супруга не нужно. Также оно не требуется при сделках с имуществом, купленным до брака, полученным в подарок или по наследству.

Если в сделке, требующей согласия супруга, этот документ отсутствует, нотариус откажется ее оформлять.