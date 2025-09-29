Нотариус Корнилова сообщила о существовании подарков, которые облагаются НДФЛ
Нотариус Мария Корнилова сообщила агентству «Прайм», что существуют подарки, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
По словам нотариуса, налоговая обязанность зависит от того, кто кому что дарит. Например, можно не беспокоиться о налогах при получении недорогих подарков, таких как дорогие сервизы или деньги в конверте.
Однако налог придется заплатить за недвижимость, автомобили, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы и цифровые права. Сумма налога рассчитывается исходя из рыночной или кадастровой стоимости подарка, написал KP.RU.
Корнилова отметила, что налога можно избежать, если подарок преподносит родственник. При этом для оформления сделки у нотариуса такие родственники имеют право на 50-процентную льготу.
Ранее правительство России одобрило законопроект, определяющий перечень подарков для чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полный отказ чиновников от подарков.