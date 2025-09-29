Нотариус Корнилова сообщила о существовании подарков, которые облагаются НДФЛ

Нотариус Мария Корнилова сообщила агентству «Прайм» , что существуют подарки, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам нотариуса, налоговая обязанность зависит от того, кто кому что дарит. Например, можно не беспокоиться о налогах при получении недорогих подарков, таких как дорогие сервизы или деньги в конверте.

Однако налог придется заплатить за недвижимость, автомобили, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы и цифровые права. Сумма налога рассчитывается исходя из рыночной или кадастровой стоимости подарка, написал KP.RU.

Корнилова отметила, что налога можно избежать, если подарок преподносит родственник. При этом для оформления сделки у нотариуса такие родственники имеют право на 50-процентную льготу.

Ранее правительство России одобрило законопроект, определяющий перечень подарков для чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывался за полный отказ чиновников от подарков.