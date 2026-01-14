Нотариус Кечасов напомнил о рисках оспаривания сделки при покупке автомобиля

Недостаточно тщательная проверка юридической стороны при покупке автомобиля с пробегом может привести к аннулированию сделки. Об этом сообщил нотариус Андрей Кечасов в беседе с RT .

Специалист посоветовал обращать внимание не только на технические характеристики машины, но и на правовые нюансы.

«В частности, выясняется, действительно ли имущество принадлежит продавцу, а если участником сделки является его представитель — действительна ли оформленная на его имя нотариальная доверенность», — пояснил эксперт.

По его словам, право собственности на автомобиль может быть ограничено по разным причинам, например из-за ареста судебными приставами или признания собственника недееспособным или банкротом.