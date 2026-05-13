Нотариус Ионов рекомендовал проверять подлинность доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты

Нотариус Дмитрий Ионов рассказал RT о схеме мошенничества с фальшивыми доверенностями, которая может привести к потере имущества и сбережений.

Аферисты получают доступ к личному кабинету человека на портале «Госуслуги» и загружают поддельную доверенность, якобы оформленную от его имени. Затем жертве звонит «сотрудник правоохранительных органов» и сообщает о возможном использовании имущества преступниками.

«Цель другая — запугать человека, чтобы он перевел сбережения на якобы "безопасный счет" или продал квартиру», — пояснил эксперт.

Мошенники могут нанести на подделку реквизиты реальной доверенности и предложить жертве проверить документ через специальный сервис нотариата. Однако этот сервис не отображает имя доверителя и переданные полномочия, что позволяет злоумышленникам обманывать людей.

«Увидеть имя доверителя можно, если проверить доверенность по QR-коду», — подчеркнул нотариус.

Важно правильно просканировать код на сайте Федеральной нотариальной палаты, а не использовать просто камеру телефона, так как мошенники могут подделать QR-код.

Ионов также отметил, что преступники могут использовать настоящую доверенность, но изменить ее текст. Например, собственник квартиры мог разрешить сдать ее в аренду, а в подделке будет указано право поверенного на продажу. Выявить такую подделку может только нотариус, имеющий доступ к исходному тексту документа в Единой информационной системе нотариата.