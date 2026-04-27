Нотариус Боронина напомнила о рисках покупки квартиры на вторичном рынке

Покупка жилья на вторичном рынке может обернуться потерей денег и недвижимости, если не быть бдительным, предупредила нотариус Мария Боронина в беседе с RT .

По ее словам, среди распространенных рисков — ситуации, когда продавец после сделки обращается в суд, утверждая, что действовал под влиянием мошенников.

«Если собственник недвижимости при оформлении сделки буквально не отрывается от переписки в телефоне или часто выходит кому-то позвонить и уточнить, как ему действовать, это повод заподозрить неладное», — объяснила эксперт.

Также насторожить должна срочная продажа с большой скидкой — возможно, владелец пытается скрыть активы от кредиторов в рамках процедуры банкротства.