Нотариус Аникеева: игнорирование «дачной амнистии» может обернуться судом

Владелец недвижимости, которая не зарегистрирована в Едином государственном реестре надлежащим образом, может воспользоваться упрощенной процедурой регистрации до 2031 года в рамках так называемой дачной амнистии. Об этом напомнила нотариус Московской области Ирина Аникеева в беседе с RT .

Она отметила, что незарегистрированная недвижимость не может быть законно продана, подарена, передана по наследству или использована в качестве залога.

«Если не воспользоваться „дачной амнистией“, то после ее завершения может сложиться ситуация, что регистрировать права придется уже в судебном порядке», — предупредила эксперт.

По ее словам, «дачная амнистия» относится к домам, построенным на государственных землях до мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Владельцы такого жилья могут оформить право собственности как на дом, так и на земельный участок с минимальным набором документов.