Нотариальная палата: сделки по дарению квартир теперь нужно заверять у нотариуса

Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Северной столицы, рассказала о нововведениях в процедуре передачи недвижимости в дарение. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Начиная с 13 января 2025 года в России ужесточили правила оформления договоров дарения недвижимости. Теперь все сделки по передаче такого имущества между физическими лицами должны проходить через нотариуса, пояснила эксперт.

«Самое важное — это обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения между гражданами. Они теперь все подлежат обязательному нотариальному удостоверению», — заявила Терехова.

Она напомнила, что дарение — это безвозмездная передача имущества. По словам президента Нотариальной палаты, было много случаев злоупотребления, в том числе среди родственников.