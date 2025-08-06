«Нос, хвост, лапы»: шоколад негативно влияет на сердце и почки кошек

Многие хозяева не могут удержаться от угощения своего питомца со стола, однако такие лакомства могут быть крайне вредны для здоровья кошки. Даже маленькие порции некоторых продуктов способны вызвать серьезные проблемы. Об этом сообщил « 7Дней.ru » со ссылкой на канал « Нос, хвост, лапы ».

Так, не стоит давать животным шоколад, так как он содержит теобромин — токсичное для питомцев вещество, негативно влияющее на сердце, нервную систему и почки. Лук и чеснок содержат N-пропилдисульфид, который разрушает эритроциты и может вызвать анемию.

Еще один опасный для кошек продукт — виноград. Он способен привести к острой почечной недостаточности. А вот молоко зачастую провоцирует у кошек проблемы с пищеварением, ведь большинство взрослых животных не усваивают лактозу.