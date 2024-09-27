«Норникель» провел первую сделку по покупке углеродных единиц
27 сентября в ходе Российской энергетической недели «Норникель» и РусГидро подписали договор купли-продажи углеродных единиц, которая стала крупнейшей на данный момент публичной сделкой на национальном углеродном рынке.
Новое соглашение подразумевает покупку углеродных единиц в объеме 10 тысяч. Они получены от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.
Станислав Селезнев, Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля»:
«Несмотря на то что компания „Норникель“ имеет один из самых низких уровней выбросов парниковых газов в своей отрасли, мы остаемся в климатической повестке и активно ей занимаемся. Это абсолютно новый формат — покупка углеродных единиц, сертификатов на углеродные единицы — который сформирует рынок в России. Он точно будет, он будет большим. Это будет определенная валюта, которой предприятия могут обмениваться, подавать, покупать, тем самым компенсировать у себя выбросы. На сегодняшний день это самая крупная в России сделка по количеству углеродных единиц. Мы можем смело сказать, что стоим у истоков формирования углеродного рынка в России».
Отметим, информация о купленных углеродных единицах будет внесена в Реестр углеродных единиц Российской Федерации на счет «Норникеля». Компания при необходимости может списать углеродные единицы со своего баланса, тем самым уменьшая валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога.
«Норникель» уделяет особое внимание вопросам экологии и природопользованию. Компания регулярно занимается восстановлением на территориях присутствия, проводит мероприятия, направленные на улучшение экологии в регионах. В прошлом году компания успешно начала Серную программу, которая реализуется на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске для сокращения выбросов диоксида серы.
Сделка «Норникеля» с РусГидро открывает новую страницу в развитии углеродного рынка России. Это один из инструментов для достижения углеродной нейтральности в будущем, он отвечает на запросы потребителей, все чаще ориентирующихся на экологическую устойчивость продукции.
Кроме того, реализация подобных проектов стимулирует развитие новых технологий, направленных на снижение выбросов и восстановление экосистем.