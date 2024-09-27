«Норникель» провел первую сделку по покупке углеродных единиц

Новое соглашение подразумевает покупку углеродных единиц в объеме 10 тысяч. Они получены от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.

Станислав Селезнев, Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля»:

«Несмотря на то что компания „Норникель“ имеет один из самых низких уровней выбросов парниковых газов в своей отрасли, мы остаемся в климатической повестке и активно ей занимаемся. Это абсолютно новый формат — покупка углеродных единиц, сертификатов на углеродные единицы — который сформирует рынок в России. Он точно будет, он будет большим. Это будет определенная валюта, которой предприятия могут обмениваться, подавать, покупать, тем самым компенсировать у себя выбросы. На сегодняшний день это самая крупная в России сделка по количеству углеродных единиц. Мы можем смело сказать, что стоим у истоков формирования углеродного рынка в России».