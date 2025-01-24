Сегодня 12:14 «Норникель» и БелАЗ запустили в производство уникальную горную технику 0 0 0 Общество

БелАЗ и «Норникель» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в Жодино, 23 января. Современная горная техника, произведенная в Беларуси, повысит эффективность предприятий горнодобывающей компании — это одна из важнейших целей партнерства. Для двух компаний, совместная работа — это важный шаг в будущее — отметили представители предприятий.

«Для нас очень важно освоить новую линейку техники. Мы специализировались до настоящего момента на производстве техники для горных работ на поверхности. И появление в нашей линейке надежных, качественных, производительных машин для подземных работ делает нас более устойчивой компанией. „Норникель“ — это партнёр, который обладает наивысшими, на мой взгляд, компетенциями в области подземной добычи полезных ископаемых. Мы получаем полигон, на котором сможем максимально отработать машину по надёжности, получить максимальные нагрузки и получить результат, который позволит нам гордиться», — сказал Сергей Лесин, Генеральный директор ОАО «БелАЗ».

Он также подчеркнул, компания реализовала задумку своего нового партнера и создала погрузочно-доставочную машину (ПДМ) МоАЗ —4076 грузоподъемностью 17,2 тонны всего за 9 месяцев с использованием собственных комплектующих. Опытный образец ПДМ собран под строгим контролем качества. Уже в феврале он будет отгружен на один из рудников в Норильск. Для «Норникеля» новое соглашение — это большой шаг в части импортозамещения. Компания— настоящий промышленный гигант: более половины потребности российских добывающих компаний в горной технике приходится на «Норникель». Новое производство позволит практически полностью закрыть эти потребности и реализовать задуманные компанией планы.

«Сотрудничество „Норникеля“ и БЕЛАЗа началось давно, но сегодня оно выходит на новый уровень. С нашей помощью и поддержкой БЕЛАЗ готов занять новую нишу — производство горной техники и запчастей к ней, в чем сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании. Такой комплексный подход позволит укрепить российско-белорусские экономические связи, обеспечить импортозамещение горной техники в России, а также минимизировать риски, связанные с санкционными ограничениями», — подчеркнул Николай Уткин, Первый вице- президент, Руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля». Соглашение о партнерстве предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и её обслуживанию. В рудниках Норильска уже работают первые тестовые машины. Среди них — шесть подземных самосвалов МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 тонн, на БЕЛАЗе собран опытный образец погрузочно-доставочной машины (ПДМ) МоАЗ-4076 грузоподъемностью 17,2 тонны, созданной для совместной эффективной работы в шахтах с 50-тонниками.

Кроме того, компании планируют продолжать совместную работу по созданию и запуску серийного производства подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин и другого вспомогательного оборудования. По оценке сторон, в 2026 году будет запущено серийное производство различной вспомогательной горной техники.