«Нормально наклянчили»: Захарова жестко отреагировала на скандал с элитной недвижимостью Умерова
Захарова иронично прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о наличии вилл и квартир в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Рустема Умерова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Нормально наклянчили на „защиту Европы от агрессора“, — отметила она.
Накануне администрация Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. По данным Reuters, сумма составила 500 миллионов долларов. В планах украинского президента Владимира Зеленского — получить вооружений на сумму до 10 миллиардов долларов.