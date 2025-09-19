«Нормально наклянчили»: Захарова жестко отреагировала на скандал с элитной недвижимостью Умерова

Захарова иронично прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о наличии вилл и квартир в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Рустема Умерова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Нормально наклянчили на „защиту Европы от агрессора“, — отметила она.

Накануне администрация Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. По данным Reuters, сумма составила 500 миллионов долларов. В планах украинского президента Владимира Зеленского — получить вооружений на сумму до 10 миллиардов долларов.