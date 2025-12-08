Норки Драко и Мунчара из Ростовской области отправятся на конкурс красоты

В России готовится первая онлайн-выставка домашних соболей и норок, организатором которой выступает Фонд защиты куньих имени мистера Жопэна. Параллельно пройдет традиционный конкурс хорьков в цифровом формате. Заявки на участие принимаются до 28 декабря 2025 года, написал сайт rostovgazeta.ru .

Ростовчане одними из первых зарегистрировались на конкурс. Норки Драко и Мунчара, хозяева которых Елизавета Мирошниченко, надеются занять призовые места. Елизавете пришлось преодолеть более тысячи километров, чтобы забрать Драко с фермы, а Мунчара попал к ней случайно, так как был предназначен для разведения, но его внешность оказалась уникальной.

Елизавета отметила, что окрас Мунчары считается браком на ферме, но теперь его красота будет оценена на всероссийском конкурсе. Таким образом, конкурс позволит оценить уникальных питомцев и подчеркнуть важность гуманного обращения с животными.