Номинант на Нобелевскую премию Озерский, рассказал что его воспитывали бабушки с ученой степенью

Адвокат Игорь Озерский, номинированный на Нобелевскую премию по литературе после выхода повести «Лун Дао», воспитывался бабушками, которые имели ученую степень кандидата наук. Этим он поделился в интервью сайту «Страсти» .

По словам писателя, в его семье все постоянно читали. В каждом доме располагалась огромная библиотека, где все могли найти себе книги по душе — мама любила детективы, бабушка отдавала предпочтение романам и классическим произведениям, дедушка выбирал фантастику.

Сейчас у Озерского есть сын, который так же с детства любит читать. До сих пор совместное времяпрепровождение за книгой — традиция семьи, которую они чтят с особым трепетом.