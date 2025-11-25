Ноябрь удивил жителей Пермского края урожаем лисичек

Подписчики сообщества «Грибы Пермского края» поделились необычной находкой — свежими лисичками, собранными 19 ноября вблизи Нытвы. Специалист ПНИПУ Никита Кифель назвал этот случай приятным подарком природы, а не аномалией, сообщил сайт properm.ru .

По словам ученого, причины такого позднего урожая кроются в погоде региона: осень была теплой и влажной, с несколькими волнами бабьего лета. Такие температурные колебания способствуют продолжению плодоношения грибов вплоть до первых устойчивых морозов.

Среди найденных экземпляров эксперты выделяют разновидность Craterellus tubaeformis, известную как зимняя лисичка. Этот гриб отличается повышенной стойкостью к холодам и способен переносить небольшие морозы ночью, прекращая рост лишь при значительном снижении температуры днем.

Несмотря на конец сезона, погода подарила жителям края приятное дополнение к рациону и радость грибников.