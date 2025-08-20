Ночной забег «Разбуди Ямал!» пройдет в Новом Уренгое 30 августа

Жители Нового Уренгоя примут участие в ночном забеге «Разбуди Ямал!» 30 августа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра Андрея Колодина.

Глава города отметил, что для участников спортивного мероприятия подготовлены несколько дистанций на выбор: один, пять или 10 километров, пишет RT.

«Для самых быстрых и выносливых предусмотрены денежные призы», — подчеркнул Колодин.

Кроме того, на месте забега будут организованы конкурсы и раздача подарков. Организаторы установят на трассах зоны для отдыха, пункты питания и медицинской поддержки.