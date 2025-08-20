Ночной забег «Разбуди Ямал!» пройдет в Новом Уренгое 30 августа
Жители Нового Уренгоя примут участие в ночном забеге «Разбуди Ямал!» 30 августа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра Андрея Колодина.
Глава города отметил, что для участников спортивного мероприятия подготовлены несколько дистанций на выбор: один, пять или 10 километров, пишет RT.
«Для самых быстрых и выносливых предусмотрены денежные призы», — подчеркнул Колодин.
Кроме того, на месте забега будут организованы конкурсы и раздача подарков. Организаторы установят на трассах зоны для отдыха, пункты питания и медицинской поддержки.
Еще 30 свидетельств на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье
Жителям Подмосковья напомнили о виртуальном помощнике по имущественным вопросам
Контроль за качеством питьевой воды усилили в Можайском округе
Минэкологии добилось возмещения ущерба от свалки в Солнечногорске
Стало известно, когда пройдет жеребьевка конкурсантов «Интервидения»
Около 4,5 тысяч школьников Ленинского округа получили соцвыплаты к началу учебного года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте