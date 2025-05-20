«Ночь музеев» привлекла более 120 тысяч участников в Свердловской области
С 17 на 18 мая в Свердловской области прошла ежегодная акция «Ночь музеев», собравшая около 124 тысяч человек. Как передал сайт URA.RU, многие площадки провели онлайн-трансляции.
Это позволило насладиться мероприятиями тем, кто не смог посетить их лично, сказал врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.
В акции приняли участие почти 200 культурных учреждений Свердловской области, написал RT.
Врач призвал измерять давление уже с 40 лет
Один из самых богатых депутатов решил уйти из Госдумы
Трамп поставил Зеленского на место после призыва к новым санкциям
ЕС объявил охоту на теневой флот России. Как Запад сам себе создал проблемы
Серия взрывов раздалась в небе над Рязанью
Удар «Искандера» по лагерю спецназа привел к скандалу на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте