«Ночь музеев» привлекла более 120 тысяч участников в Свердловской области

С 17 на 18 мая в Свердловской области прошла ежегодная акция «Ночь музеев», собравшая около 124 тысяч человек. Как передал сайт URA.RU, многие площадки провели онлайн-трансляции.

Это позволило насладиться мероприятиями тем, кто не смог посетить их лично, сказал врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.

В акции приняли участие почти 200 культурных учреждений Свердловской области, написал RT.

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