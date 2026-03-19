Нижний Новгород в десятый раз примет международный экологический телефестиваль «Территория завтра»

С 2 по 5 сентября в Нижнем Новгороде в десятый раз пройдет международный экологический телефестиваль «Территория завтра». Идейный руководитель фестиваля Светлана Васильева рассказала, что главное отличие фестиваля от других подобных мероприятий в России заключается в его тематической направленности. В нем оценивается вклад экожурналистов и «зеленых» документалистов в охрану окружающей среды, написало ИА «Время Н» .

В этом году Светлана Васильева хочет придать фестивалю более глубинные смыслы, сделав акцент на экологической культуре, мире, согласии и единстве. «Если человек обладает некой культурой, соответственно, он никогда не нарушит взаимодействие человека и природы», — отметила она.

Среди запланированных мероприятий — презентация фестиваля в Нижнем Новгороде и Минске, что подчеркивает укрепление российско-белорусского сотрудничества. Особая номинация «Белый аист» призвана отметить вклад в экологическую культуру и бережное отношение к родной земле.

Также в рамках фестиваля пройдет акция «Аллея зеленых кинематографистов», где участники из стран БРИКС высадят саженцы редких деревьев в нижегородском парке имени Пушкина, выпустят белочек и установят для них бельчатники. Это будет первая подобная акция, которая, по словам Светланы Васильевой, должна заинтересовать людей и привлечь их к участию в сохранении природы.