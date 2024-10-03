Нижний Новгород признали самым доступным городом-миллионником по обслуживанию автотранспорта

Аналитики международной сети автосервисов Fit Service провели исследование по стоимости обслуживания автомобилей в 16 городах-миллионниках и выяснили, что наиболее доступным является Нижний Новгород. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

В городе техобслуживание автомобиля обойдется, в среднем, в 8 364 рубля. Далее в списке идут Владивосток, Красноярск и Екатеринбург.

Самыми дорогими городами по обслуживанию автотранспорта оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Пермь. Например, средний чек СТО в Москве составляет 16 207 рублей, а в Санкт-Петербурге — 13 702 рубля.