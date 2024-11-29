Нижний Новгород признали лидером по доступности образования в 2024 году

Нижний Новгород занял лидирующую позицию среди российских регионов с точки доступности образования в 2024 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на рейтинг Финансового университета при Правительстве России.

Подобный рейтинг составляют на протяжении 10 лет. При его формировании учитывают как мнение людей, среди которых проводят опросы, так и объективные данные.

В частности, оценивают инфраструктуру, доступность образования и медпомощи, экологию и другое. В рейтинге принимают участия города с населением выше 250 тысяч человек.