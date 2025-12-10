Нижний Новгород объявил конкурс на проект памятника Свободе высотой 95 метров

Нижегородцы начали выбирать дизайн грандиозного монумента русской Свободы. Установить объект предполагается на новом острове в акватории Волги, рядом с Окским устьем, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Концепция предполагает высоту сооружения 93-95 метров, гармоничное сочетание величия и легкости форм. Помимо самой скульптуры, остров украсится парком, амфитеатром и культурными объектами, написало АБН24.
Ключевым персонажем проекта называют героя нижегородского ополчения XVII века Кузьму Минина. Победителя конкурса выберут до лета 2026 года.
