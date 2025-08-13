Нижневартовск стал лидером по количеству маршрутов общественного транспорта в ХМАО

Нижневартовск активно развивает общественный транспорт, демонстрируя высокий уровень модернизации транспортной инфраструктуры и становясь примером для других регионов Ханты-Мансийского автономного округа. Город лидирует по количеству маршрутов и уровню сервиса, написал сайт inkazan.ru .

Сегодня транспортная система Нижневартовска представлена сетью из 22 постоянных маршрутов, на которых ежедневно работает 151 автобус. Это составляет почти 20% от общего автопарка муниципального транспорта в ХМАО.

Город отличается наличием регулируемых тарифов, устанавливаемых непосредственно местной администрацией, а не перевозчиками. Такой подход позволяет сохранять доступность проезда для населения. Кроме того, основной автопарк представлен крупными автобусами повышенной вместительности, что обеспечивает комфорт даже в периоды пиковой загрузки.

Остальные крупные населенные пункты округа заметно уступают Нижневартовску по масштабу развития пассажирских перевозок. Например, в столице региона, городе Ханты-Мансийске, функционируют всего 15 маршрутов, обслуживаемых 87 единицами подвижного состава.