Нижегородцы оформили более 14 тысяч цифровых полисов ОМС на младенцев

Более 14 тысяч электронных полисов обязательного медицинского страхования для новорожденных были оформлены в Нижегородской области с начала 2024 года. Об этом сообщил pravda-nn.ru, ссылаясь на данные регионального фонда ОМС.

Родители должны оформить электронный полис ОМС для своего ребенка не позднее 30 дней после получения свидетельства о рождении. Кроме того, необходимо выбрать страховую медицинскую компанию.

Информация о новорожденном автоматически передается в федеральный регистр застрахованных лиц сразу после получения свидетельства о его рождении, и эти данные поступают из органов загс.

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