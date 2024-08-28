Нижегородцы оформили более 14 тысяч цифровых полисов ОМС на младенцев

Более 14 тысяч электронных полисов обязательного медицинского страхования для новорожденных были оформлены в Нижегородской области с начала 2024 года. Об этом сообщил pravda-nn.ru , ссылаясь на данные регионального фонда ОМС.

Родители должны оформить электронный полис ОМС для своего ребенка не позднее 30 дней после получения свидетельства о рождении. Кроме того, необходимо выбрать страховую медицинскую компанию.

Информация о новорожденном автоматически передается в федеральный регистр застрахованных лиц сразу после получения свидетельства о его рождении, и эти данные поступают из органов загс.