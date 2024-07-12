Нижегородцев предупредили об угрозе из космоса

Сильная магнитная буря приближается к Земле и, по предварительным данным, достигнет пика вечером 13 июля. О вспышке на Солнце сообщил newsnn.ru .

Ожидается, что вспышка достигнет отметки G1, что означает начальный, но все же ощутимый уровень. Предполагается, что магнитная буря накроет планету в 19:00 и продлится до полуночи.

После этого более двух недель космос не будет беспокоить людей. До 3 августа метеозависимые жители могут быть спокойны. Следующие вспышки ожидаются 4 и 7 августа.