Нижегородцев предупредили об угрозе из космоса
Сильная магнитная буря приближается к Земле и, по предварительным данным, достигнет пика вечером 13 июля. О вспышке на Солнце сообщил newsnn.ru.
Ожидается, что вспышка достигнет отметки G1, что означает начальный, но все же ощутимый уровень. Предполагается, что магнитная буря накроет планету в 19:00 и продлится до полуночи.
После этого более двух недель космос не будет беспокоить людей. До 3 августа метеозависимые жители могут быть спокойны. Следующие вспышки ожидаются 4 и 7 августа.
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