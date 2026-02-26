Нижегородцам сообщили, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов дал оценку эпидемиологической ситуации в Нижегородской области, подчеркнув, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Он отметил, что вспышка вируса свиного гриппа, относящегося к типу А, уже прошла, и сейчас регистрируются случаи заражения вирусом гриппа B и другими разновидностями простудных заболеваний.

Краснов подчеркнул, что наибольший риск заболеть сохраняется в марте месяце, когда увеличивается количество контактов между людьми и снижается иммунитет. Основными причинами эпидемии являются возвращение детей в школу после каникул и плохие погодные условия, способствующие распространению вирусов.

Особое внимание следует уделить лицам с хроническими заболеваниями, лишним весом и пониженным иммунитетом, а также маленьким детям, пожилым людям и беременным женщинам. Всем указанным категориям рекомендовано соблюдать меры профилактики, такие как вакцинация, гигиена рук и избегание посещения людных мест в разгар сезона эпидемий.