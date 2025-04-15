Нижегородцам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни

Жителей Нижнего Новгорода ожидает погодное чудо в ближайшее воскресенье. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал на своей странице в социальной сети, что в город придет летняя погода. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

По словам эксперта, климатический маятник качнется в сторону аномального тепла. Антициклон принесет в Центральную и Южную Россию солнечную и сухую погоду с повышением температуры. В воскресенье днём ожидается до +20 градусов, а ночью — около +10…+12 градусов.

В департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что дорожные и коммунальные службы продолжают работы по уборке улиц в рамках месячника по благоустройству.