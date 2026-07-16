Нижегородцам напомнили, как вернуть деньги за детский отдых и путевки
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил родителям о возможности компенсировать часть расходов на летний отдых детей. Его слова привело НИА «Нижний Новгород».
Как отметил Люлин, вернуть средства можно несколькими способами. Если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность, родители вправе оформить налоговый вычет.
Для спортивных сборов обязательным условием является включение организатора в реестр Минспорта. Часть затрат на путевку в санаторий с медицинскими услугами включается в вычет на лечение.
Оформить компенсацию нижегородцы могут тремя путями: через работодателя, напрямую в налоговой инспекции или в упрощенном порядке — в личном кабинете на сайте ФНС.
Стоит учитывать, что возмещение распространяется только на путевки из официального реестра регионального министерства образования.