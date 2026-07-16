Нижегородцам напомнили, как вернуть деньги за детский отдых и путевки

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил родителям о возможности компенсировать часть расходов на летний отдых детей. Его слова привело НИА «Нижний Новгород» .

Как отметил Люлин, вернуть средства можно несколькими способами. Если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность, родители вправе оформить налоговый вычет.

Для спортивных сборов обязательным условием является включение организатора в реестр Минспорта. Часть затрат на путевку в санаторий с медицинскими услугами включается в вычет на лечение.

Оформить компенсацию нижегородцы могут тремя путями: через работодателя, напрямую в налоговой инспекции или в упрощенном порядке — в личном кабинете на сайте ФНС.

Стоит учитывать, что возмещение распространяется только на путевки из официального реестра регионального министерства образования.