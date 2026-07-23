Нижегородцам напомнили, что процедура медиации позволяет решать многие споры без обращения в суд

Директор ГБУ Нижегородской области «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков рассказал о процедуре медиации. Этот инструмент позволяет решать многие споры без обращения в суд, написал сайт pravda-nn.ru .

Медиация — это способ урегулировать конфликт с помощью нейтрального посредника, который не принимает ничью сторону. В ходе переговоров решения принимаются совместно участниками спора.

Однако медиация эффективна не во всех случаях. Она помогает только тогда, когда стороны готовы искать компромисс и взаимовыгодное решение.

Важное отличие медиатора от судьи в том, что он не определяет правых и виноватых. Его задача — помочь сторонам прийти к согласию. При этом участники спора могут сами выбрать медиатора, что повышает доверие к процедуре и авторитет достигнутого соглашения.