На начало 2024 года в Нижегородской области насчитывается 13,2 тысячи долгожителей. К этой категории относятся жители старше 90 лет, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на данные Нижегородстата.

По опубликованной информации, 84% долгожителей — женщины. Из них в возрасте до 94 лет находятся 11 029 человек, еще 2 027 — в возрасте от 95 до 99 лет, остальным 168 жителям региона — 100 лет и старше.

По мнению специалистов, секрет долголетия кроется в балансе между отдыхом и работой, а также в здоровом образе жизни. Кроме того, важно сохранять позитивный настрой, постоянно самосовершенствоваться, не забывать о спорте и регулярно проходить медицинские обследования.