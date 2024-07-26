Нижегородскую область включили в топ-10 регионов по участию бизнеса в нацпроектах

Нижегородская область стала одним из лидеров по числу инициатив, которые успешно реализовал бизнес и некоммерческие организации. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Эти инициативы направленны на достижение национальных целей и выполнение задач нацпроектов.

Как сообщили в АНО «Национальные приоритеты», в финале первой в стране национальной премии «Наш вклад» оказались 117 социальных инициатив, которые реализовали в Нижегородской области.

В десятку лучших регионов по числу воплощенных проектов также вошли Москва (134 инициативы), Московская область (126), Санкт-Петербург (118), а также Красноярский край, Свердловская и Новосибирская области (по 116), Мурманская (115) и Ростовская области (114), Краснодарский край (112 проектов).