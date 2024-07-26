Нижегородскую область включили в топ-10 федерального рейтинга Региональных центров компетенций

Нижегородскую области включили в топ-10 федерального рейтинга Региональных центров компетенций (РЦК) по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» эксперты РЦК занимаются внедрением бережливых технологий на предприятиях региона. Рейтинг формируется Федеральным центром компетенций при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время 262 компании в Нижегородской области реализуют производственную систему. Эти предприятия работают в различных сферах, в частности, в автомобилестроении, судостроении, металлообработке, производстве электроники и торговле. В среднем на предприятиях, находящихся под кураторством нижегородского РЦК, уже в первые три месяца наблюдается рост выработки на 10%. После завершения консультаций экспертов выработка в среднем увеличивается на 30%.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте