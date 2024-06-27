Нижегородскую область признали одним из самых лесистых регионов ПФО

Нижегородская область заняла четвертое место среди субъектов ПФО по количеству лесных насаждений. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».

В сообщении говорится, что лесистость региона составляет 47,7%. Почти 95% лесных насаждений находятся на землях лесного фонда, а 196 тысяч гектаров занимают особо охраняемые природные территории.

Наиболее низкий уровень лесистости отмечается в Гагинском, Краснооктябрьском, Спасском и Сеченовском районах области.

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