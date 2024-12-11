Нижегородскую область признали лидером по развитию добровольческой деятельности во время проведения международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Мониторинг регионов проводился в период с 15 октября по 15 ноября, после чего рейтинг разделили на три крупных блока, в зависимости от численности проживающих в регионе. Таким образом волонтерский центр Нижегородской области занял первое место среди российских субъектов с численностью населения более двух миллионов человек.

Гендиректор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина отметила, что четыре нижегородские организации «Добро.Центра» также были признаны лучшими по эффективности работы.