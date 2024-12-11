Нижегородскую область признали лидером по развитию добровольческой деятельности во время проведения международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Мониторинг регионов проводился в период с 15 октября по 15 ноября, после чего рейтинг разделили на три крупных блока, в зависимости от численности проживающих в регионе. Таким образом волонтерский центр Нижегородской области занял первое место среди российских субъектов с численностью населения более двух миллионов человек.
Гендиректор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина отметила, что четыре нижегородские организации «Добро.Центра» также были признаны лучшими по эффективности работы.
Россия поможет другим странам в сфере ИИ
Пожарно-тактические учения прошли в Чехове
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом