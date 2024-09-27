Нижегородскому алабаю Кругетсу пока не смогли найти новую семью

Желающих забрать алабая по имени Кругетс, ранее страдавшего от ожирения, по-прежнему нет. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на приют «Сострадание НН».

Кругетс — алабай, оставленный прежними владельцами. Он жил во дворе и был так сильно перекормлен, что не мог передвигаться. Именно в таком состоянии его обнаружили волонтеры в Нижнем Новгороде. После нескольких месяцев диеты и лечения Кругетс начал восстанавливаться: весной он сбросил вес до 60 килограммов.

С Кругетсом можно познакомиться в приюте. Он вакцинирован и обработан от паразитов. Лучшие условия для этого «мишки» — частный дом с огороженной территорией.