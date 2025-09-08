Нижегородское министерство экологии объявило о включении 60 видов животных и растений в Красную книгу

В Красную книгу Нижегородской области добавили 60 новых видов животных и растений. Об этом сообщило « Время Н » со ссылкой на региональное министерство экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, работы по актуализации соответствующей информации идут в планомерном режиме.

«Последний раз списки пересматривались в прошлом году. Это связано с большей изученностью флоры и фауны на территории региона, получением новых сведений о вида», — отметили в министерстве.

Среди новых представителей животного мира — большая белая цапля, усатая синица, клуша, восточный пилохвост. Также в список включили 30 видов грибов, растений и лишайников.