За переездом в Нижегородскую область стоит очередь из-за рубежа: агентство «ОКА» собрало свыше 1,5 тыс. обращений от тех, кто хочет перебраться в регион. Цифру губернатор Глеб Никитин озвучил 27 ноября на Нижегородской ярмарке, во время встречи с бизнесом «Вопросы бизнеса: открытый диалог». Примерно тысяча человек уже не просто числятся в списках — они живут и работают в области, пишет ИА «Время Н» .

География желающих — Германия, Франция, США, Канада, Япония. В кадровом резерве не разнорабочие, а инженеры, архитекторы, управленцы и предприниматели с международным опытом. Поддержка для таких специалистов в регионе есть, но решающим Никитин назвал не льготы, а прямой контакт с работодателями: именно он превращает заявку в фактический переезд.

До этого регион уже выдавал разрешения на проживание гражданам Италии и Германии.