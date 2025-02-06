Нижегородский загс: 973 брака зарегистрировали в регионе в январе 2025 года

В январе 2025 года в Нижегородской области 973 пары связали себя узами брака. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на главное управление ЗАГС по региону.

Соответствующий показатель вырос 20% по сравнению с январем прошлого года, когда было заключено на 165 союзов меньше. Наиболее популярной для молодоженов стала дата 25 января. Тогда свои отношения официально зарегистрировали 219 пар.

В области уже подано свыше 7,5 тысячи заявлений на заключение брака в течение всего 2025-го. Руководитель ведомства Ольга Краснова спрогнозировала возможное установление рекорда по количеству свадеб за последние три года.